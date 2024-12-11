Advertisement

أخبار عاجلة

إطلاق النار على قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس

Lebanon 24
11-12-2024 | 18:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة شرقي نابلس بالضفة الغربية (الجزيرة)
lebanon 24
12/12/2024 05:09:54 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الاحتلال تعتقل عددا من الفلسطينيين خلال اقتحامها مخيم الفوار ومدينة دورا بالخليل في الضفة (الجزيرة)
lebanon 24
12/12/2024 05:09:54 Lebanon 24 Lebanon 24
كتائب شهداء الأقصى - مخيم بلاطة: مقاتلونا يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال المقتحمة للمخيم
lebanon 24
12/12/2024 05:09:54 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الاحتلال تطلق قنابل الصوت تجاه منازل المواطنين خلال اقتحام بلدة الخضر جنوب بيت لحم
lebanon 24
12/12/2024 05:09:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:11 | 2024-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2024-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:51 | 2024-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:36 | 2024-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:11 | 2024-12-11
19:09 | 2024-12-11
19:08 | 2024-12-11
18:55 | 2024-12-11
18:46 | 2024-12-11
18:43 | 2024-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24