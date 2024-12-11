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ارتفاع عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 37 شهيدا (الجزيرة)

Lebanon 24
11-12-2024 | 23:47
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