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أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين: الاقتراح يتضمن إطلاق بعض من الرهائن الـ100 لدى حماس وبدء وقف لإطلاق النار

Lebanon 24
12-12-2024 | 00:20
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