Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: دفاعاتنا الجوية اعترضت طائرة مسيّرة جاءت من الشرق دون أضرار أو إصابات

Lebanon 24
12-12-2024 | 01:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: اعتراض مسيّرة جاءت من الشرق باتجاه وسط إسرائيل
lebanon 24
12/12/2024 09:49:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا أطلق من شمال قطاع غزة
lebanon 24
12/12/2024 09:49:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: اعتراض مسيّرة كانت في طريقها لإسرائيل من جهة الشرق
lebanon 24
12/12/2024 09:49:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: انفجار مسيّرة في الجليل الأدنى من دون وقوع إصابات
lebanon 24
12/12/2024 09:49:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:47 | 2024-12-12
02:44 | 2024-12-12
02:43 | 2024-12-12
02:43 | 2024-12-12
02:40 | 2024-12-12
02:39 | 2024-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24