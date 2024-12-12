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إدارة العمليات العسكرية في سوريا: أي تصرف فردي لا يتوافق مع التعليمات لا يمثلنا وسنواجهه بكل حزم وصرامة
Lebanon 24
12-12-2024
|
02:40
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