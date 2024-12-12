Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية العراقي: سنطرح أفكارا وخطة شاملة تخص الوضع في سوريا

Lebanon 24
12-12-2024 | 03:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية العراقي: اجتماعات مهمة ستُعقد في بغداد لبحث الوضع في سوريا
lebanon 24
12/12/2024 11:58:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية العراقية: وزيرا خارجية العراق وتركيا أكدا على خطورة الوضع في سوريا وتأثيراته المباشرة على البلدين
lebanon 24
12/12/2024 11:58:03 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الخارجية الألمانية: نرى لحظة أمل في سوريا لكن الوضع بعيد عن الاستقرار
lebanon 24
12/12/2024 11:58:03 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية التركي أكد لنظيره الأميركي أن أنقرة لن تسمح أبداً للمنظمات الإرهابية بالاستفادة من الوضع في سوريا
lebanon 24
12/12/2024 11:58:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:55 | 2024-12-12
04:39 | 2024-12-12
04:38 | 2024-12-12
04:34 | 2024-12-12
04:13 | 2024-12-12
04:12 | 2024-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24