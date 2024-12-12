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الميادين عن مصادر: الجيش الإسرائيلي اقتحم مساء أمس بلدتي رويحينة وأم باطنة في ريف القنيطرة الأوسط

Lebanon 24
12-12-2024 | 03:45
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