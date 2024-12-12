مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: لن نسمح لأي جهة إسلامية جهادية بأن تملأ الفراغ على الحدود الإسرائيلية السورية وتهدد التجمعات السكنية مثلما حدث في 7 تشرين الأول

Lebanon 24