"لبنان 24": قوة من "اليونيفيل" ‬⁩تقوم بمسح الأحياء الداخلية في بلدة ⁧‫الخيام‬⁩ تمهيداً لدخول ⁧‫الجيش‬⁩ وفوج الهندسة

Lebanon 24