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وفد أميركي-فرنسي يبحث في شمال شرق سوريا توحيد الموقف الكردي وتشكيل وفد للتفاوض مع السلطة الجديدة في دمشق (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
12-12-2024 | 06:08
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