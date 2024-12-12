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السفارة الأميركية في دمشق: الولايات المتحدة تؤكد دعمها الكامل لعملية انتقال السلطة السياسية بقيادة سورية

Lebanon 24
12-12-2024 | 07:29
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