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نتنياهو يبلغ الولايات المتحدة بضرورة منع "الأنشطة الإرهابية" من سوريا ضد إسرائيل

Lebanon 24
12-12-2024 | 07:34
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