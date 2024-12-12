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ماكرون: لن يكون هناك سلام في أوكرانيا بدون الأوكرانيين ولا أمن في أوروبا بدون الأوروبيين
Lebanon 24
12-12-2024
|
07:38
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