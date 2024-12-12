Advertisement

أخبار عاجلة

ماكرون: لن يكون هناك سلام في أوكرانيا بدون الأوكرانيين ولا أمن في أوروبا بدون الأوروبيين

Lebanon 24
12-12-2024 | 07:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وحدات الدفاع الروسية تحاول صد هجوم الطائرات بدون طيار في أوكرانيا على نوفوروسيسك الروسية
lebanon 24
14/12/2024 16:56:32 Lebanon 24 Lebanon 24
أوكرانيا: هجوم بمسيّرات روسية يترك مدينة تيرنوبل بدون كهرباء
lebanon 24
14/12/2024 16:56:32 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين: لا توجد شروط مسبقة لبدء المحادثات بشأن أوكرانيا لكن هناك شروط لتحقيق السلام
lebanon 24
14/12/2024 16:56:32 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: لن يكون هناك إعلان من بايدن وماكرون عن وقف النار بلبنان غدا
lebanon 24
14/12/2024 16:56:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:55 | 2024-12-14
09:54 | 2024-12-14
09:36 | 2024-12-14
09:36 | 2024-12-14
09:24 | 2024-12-14
09:14 | 2024-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24