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الجميّل: لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة رموز النظام السوري الذين فروا إلى لبنان وإزالة كل الرموز والنصب التذكاريّة لحافظ الأسد وعائلته من كل شوارع لبنان وتغيير اسم أي شارع يحمل اسم الأسد

Lebanon 24
12-12-2024 | 08:25
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