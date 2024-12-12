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وزير الدفاع الأميركي: أخبرت نظيري الإسرائيلي أننا تراقب عن كثب الأحداث في سوريا وندعم الانتقال السياسي السلمي والشامل

Lebanon 24
12-12-2024 | 08:46
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