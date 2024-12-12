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بلومبرغ عن مصادر مطلعة: روسيا تقترب من التوصل إلى اتفاق مع القيادة السورية الجديدة للاحتفاظ بقاعدتين في البلاد

Lebanon 24
12-12-2024 | 09:50
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