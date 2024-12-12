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وزارة الإعلام السورية: حظر تجوال في محافظة حمص من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 5 صباحاً

Lebanon 24
12-12-2024 | 10:00
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