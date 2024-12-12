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وزير الخارجية الأميركي: قوات سوريا الديمقراطية مهمة جدا لمنع "داعش" من العودة

Lebanon 24
12-12-2024 | 10:01
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