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الجيش الإسرائيلي: المئات من طائراتنا المقاتلة ألحقت أضرارا جسيمة بالأسلحة الاستراتيجية السورية

Lebanon 24
12-12-2024 | 10:18
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