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هيئة البث الإسرائيلية: سلاح الجو أنهى تحقيقاته بشأن أحداث 7 تشرين الأول وستعرض على رئيس الأركان الأسبوع المقبل

Lebanon 24
12-12-2024 | 10:22
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