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سوليفان: هدف زيارتي هو التأكد من أن وقف إطلاق النار ينفذ بشكل كامل والاستفادة من الفرصة بعد انهيار نظام الأسد

Lebanon 24
12-12-2024 | 10:28
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