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وزير الخارجية المصري: نؤكد ضرورة بدء عملية سياسية شاملة دون تدخلات خارجية

Lebanon 24
12-12-2024 | 11:44
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