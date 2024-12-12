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نائب وزير الخارجية الروسي: بدأنا اتصالات مباشرة مع الإدارة السياسية لهيئة تحرير الشام والاتصالات بناءة

Lebanon 24
12-12-2024 | 12:18
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