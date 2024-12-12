Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس المصري ورئيس الوزراء العراقي: نؤكد ضرورة استعادة الأمن والاستقرار في سوريا بما يضمن وحدة وسلامة أراضيها

Lebanon 24
12-12-2024 | 12:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جامعة الدول العربية: نتابع بقلق بالغ التطورات في سوريا ونؤكد ضرورة احترام وحدة وسيادة سوريا وسلامة أراضيها
lebanon 24
12/12/2024 21:57:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة التركية: الرئيس أردوغان أكد في اتصال مع المستشار الألماني على أهمية وحدة سوريا وسلامة أراضيها
lebanon 24
12/12/2024 21:57:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية العراقية: نشدد على أهمية احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها والامتناع عن أي تدخل في شؤونها الداخلية
lebanon 24
12/12/2024 21:57:13 Lebanon 24 Lebanon 24
دولة الإمارات تؤكد حرصها على وحدة وسلامة سوريا وضمان الأمن والاستقرار لشعبها
lebanon 24
12/12/2024 21:57:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2024-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:47 | 2024-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:10 | 2024-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:30 | 2024-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:49 | 2024-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:38 | 2024-12-12
14:31 | 2024-12-12
14:23 | 2024-12-12
13:55 | 2024-12-12
13:40 | 2024-12-12
13:38 | 2024-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24