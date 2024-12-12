Advertisement

أخبار عاجلة

المتحدث باسم غوتيريش: الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد على الحاجة الملحة لخفض العنف على جميع الجبهات في جميع أنحاء سوريا

Lebanon 24
12-12-2024 | 13:04
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: السكان في جميع أنحاء قطاع غزة بحاجة ماسة إلى مأوى مع اقتراب الشتاء
lebanon 24
12/12/2024 21:57:26 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: برنامج الأغذية العالمي أعلن إغلاق جميع المخابز وسط غزة
lebanon 24
12/12/2024 21:57:26 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: موظفو الأمم المتحدة في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا في أمان
lebanon 24
12/12/2024 21:57:26 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: نرفض أي انتهاك لسلامة الأراضي السورية
lebanon 24
12/12/2024 21:57:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2024-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:47 | 2024-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:10 | 2024-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:30 | 2024-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:49 | 2024-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:38 | 2024-12-12
14:31 | 2024-12-12
14:23 | 2024-12-12
13:55 | 2024-12-12
13:40 | 2024-12-12
13:38 | 2024-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24