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وزير النقل بالحكومة الانتقالية في سوريا: سيتم خلال الساعات المقبلة فتح الأجواء السورية أمام حركة الطيران

Lebanon 24
12-12-2024 | 13:28
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