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وول ستريت جورنال: حماس قبلت لأول مرة ببقاء قوات إسرائيلية مؤقتا في غزة بعد وقف إطلاق النار بغية التوصل لاتفاق
Lebanon 24
12-12-2024
|
15:14
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