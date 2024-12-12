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"هآرتس" عن مصادر بالجيش الإسرائيلي: تدمير أنظمة الدفاع الجوي السورية قد يسهل ضربة مستقبلية لمنشآت نووية إيرانية

Lebanon 24
12-12-2024 | 15:39
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