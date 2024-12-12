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الخارجية الأميركية: بلينكن يؤكد خلال اجتماعه مع أردوغان ضرورة ضمان قدرة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش على مواصلة تنفيذ مهمته الحيوية

Lebanon 24
12-12-2024 | 15:46
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