Advertisement

أخبار عاجلة

بيان سعودي بريطاني: الحاجة ملحة لقيام إسرائيل بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني

Lebanon 24
12-12-2024 | 15:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الكرملين: نريد أن تتوقف الضربات الإسرائيلية على الأهداف المدنية في لبنان والوضع الإنساني طارئ ومن المهم توفير قنوات أوسع لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الشرق الأوسط
lebanon 24
13/12/2024 02:19:31 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان أميركي فرنسي ألماني بريطاني: التصعيد الحالي يؤكد الحاجة الملحة لإيجاد حل سياسي بقيادة سورية للصراع
lebanon 24
13/12/2024 02:19:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية البريطانية: نحث جميع الأطراف بسوريا على حماية المدنيين والبنية التحتية لمنع تفاقم المعاناة
lebanon 24
13/12/2024 02:19:31 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية البريطاني: مستعد للحديث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بخصوص المساعدات الإنسانية واتفاق وقف إطلاق النار في لبنان
lebanon 24
13/12/2024 02:19:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2024-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:47 | 2024-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:10 | 2024-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:49 | 2024-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:19 | 2024-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:05 | 2024-12-12
19:00 | 2024-12-12
18:43 | 2024-12-12
18:38 | 2024-12-12
18:06 | 2024-12-12
18:04 | 2024-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24