Advertisement

أخبار عاجلة

الأمم المتحدة: أكثر من مليون نازح إضافي في سوريا منذ إسقاط بشار الأسد

Lebanon 24
12-12-2024 | 16:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأمم المتحدة: أكثر من مليون سوري نزحوا داخليا منذ بدء العمليات الأخيرة
lebanon 24
13/12/2024 02:19:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني السوري: أرسلنا طلبا إلى الأمم المتحدة لمطالبة روسيا بالضغط على بشار الأسد لتسليم خرائط مواقع السجون السرية
lebanon 24
13/12/2024 02:19:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: نظام بشار الأسد لم يمد يده لنا من أجل الحوار وتسبب بمقتل وتهجير أكثر من 12 مليون شخص
lebanon 24
13/12/2024 02:19:50 Lebanon 24 Lebanon 24
المبعوث الأممي إلى سوريا: ليس لدي أي معلومات عن بشار الأسد
lebanon 24
13/12/2024 02:19:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2024-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:47 | 2024-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:10 | 2024-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:49 | 2024-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:19 | 2024-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:05 | 2024-12-12
19:00 | 2024-12-12
18:43 | 2024-12-12
18:38 | 2024-12-12
18:06 | 2024-12-12
18:04 | 2024-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24