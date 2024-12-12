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وزير خارجية الإمارات يبحث مع نظيره المغربي سبل تعزيز جهود المجتمع الدولي لضمان أمن واستقرار الشعب السوري

Lebanon 24
12-12-2024 | 16:43
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