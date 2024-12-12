Advertisement

أخبار عاجلة

البرلمان المولدوفي يوافق على إعلان حالة الطوارئ في البلاد استعداداً لانقطاع إمدادات الغاز الروسي

Lebanon 24
12-12-2024 | 17:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الكوري الجنوبي يعرض تقديم استقالته بعد الأحداث التي أعقبت إعلان الرئيس حالة الأحكام العرفية في البلاد (سكاي نيوز)
lebanon 24
13/12/2024 02:21:01 Lebanon 24 Lebanon 24
البرلمان الكوري الجنوبي يصوّت ضد إعلان الرئيس فرض الأحكام العرفية في البلاد (سكاي نيوز)
lebanon 24
13/12/2024 02:21:01 Lebanon 24 Lebanon 24
هبوط مروحيات على سطح مقر البرلمان في سيول عقب إعلان فرض الأحكام العرفية في البلاد
lebanon 24
13/12/2024 02:21:01 Lebanon 24 Lebanon 24
سلاح الجو الأوكراني: إعلان حالة التأهب الجوي في أنحاء البلاد بسبب تهديدات صاروخية (العربية)
lebanon 24
13/12/2024 02:21:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2024-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:47 | 2024-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:10 | 2024-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:49 | 2024-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:19 | 2024-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:05 | 2024-12-12
19:00 | 2024-12-12
18:43 | 2024-12-12
18:38 | 2024-12-12
18:06 | 2024-12-12
18:04 | 2024-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24