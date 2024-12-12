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3 شهداء إثر قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في منطقة جورة اللوت جنوبي مدينة خان يونس

Lebanon 24
12-12-2024 | 18:04
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