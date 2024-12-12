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المرصد السوري: ⁧‫إسراىيل تشن غارات جوية على مواقع عسكرية للنظام السابق في مصياف وريف حمص

Lebanon 24
12-12-2024 | 19:00
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