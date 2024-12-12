Advertisement

أخبار عاجلة

قائد "قوات سوريا الديمقراطية": نتابع الأحداث المؤسفة التي شهدتها الرقة وأي تصعيد لا يخدم إلا أعداء السلام

Lebanon 24
12-12-2024 | 22:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قائد "قوات سوريا الديمقراطية": الحوار الوطني الشامل هو السبيل لتحقيق تطلعات السوريين في العدالة والسلام
lebanon 24
13/12/2024 07:13:29 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد "قوات سوريا الديمقراطية": عدو السوريين سقط ومع سقوط النظام بات الطريق ممهدا لحل مشكلاتنا بالحوار
lebanon 24
13/12/2024 07:13:29 Lebanon 24 Lebanon 24
القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي: نأمل أن يتحول اتفاق وقف إطلاق النار إلى اتفاق شامل
lebanon 24
13/12/2024 07:13:29 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات سوريا الديمقراطية: بسبب التطوّرات الأخيرة لاحظنا زيادة في تحركات تنظيم "الدولة الإسلامية" في البادية السورية وريف دير الزور والرقة
lebanon 24
13/12/2024 07:13:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:47 | 2024-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:10 | 2024-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:19 | 2024-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:13 | 2024-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:52 | 2024-12-12
23:51 | 2024-12-12
23:50 | 2024-12-12
23:44 | 2024-12-12
23:31 | 2024-12-12
23:07 | 2024-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24