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رويترز عن وثيقة عثر عليها بمقر المخابرات الجوية بدمشق: في 28 تشرين الثاني أمرت قيادة قوات النظام جنودها بالجاهزية

Lebanon 24
12-12-2024 | 23:06
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