Advertisement

أخبار عاجلة

وول ستريت جورنال عن مصدرين: فريق ترامب يدرس خيارات لمنع إيران من صنع سلاح نووي بينها إمكانية شن ضربات وقائية

Lebanon 24
12-12-2024 | 23:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لمنع إيران من صنع قنبلة نووية.. تقرير يكشف الخيارات التي قد يتخذها ترامب
lebanon 24
13/12/2024 09:55:46 Lebanon 24 Lebanon 24
فايننشال تايمز عن مصادر: إدارة ترامب ستعود لسياسة الضغوط القصوى لمنع إيران من تمويل حلفائها وتطوير سلاح نووي
lebanon 24
13/12/2024 09:55:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال عن مسؤول في فريق ترامب: الاجتماع مع زيلنسكي سيحضره مبعوث ترامب لأوكرانيا وروسيا
lebanon 24
13/12/2024 09:55:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال عن مسؤول في فريق ترامب: الرئيس المنتخب سيلتقي أحد كبار مساعدي زيلنسكي
lebanon 24
13/12/2024 09:55:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:47 | 2024-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:10 | 2024-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:13 | 2024-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2024-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:26 | 2024-12-13
02:25 | 2024-12-13
02:19 | 2024-12-13
02:19 | 2024-12-13
01:58 | 2024-12-13
01:53 | 2024-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24