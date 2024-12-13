18
o
بيروت
21
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
16
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
0
o
بشري
14
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الجيش الاسرائيلي يذكّر سكان جنوب لبنان انه حتى إشعار آخر يحظر عليهم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى ومحيطها
Lebanon 24
13-12-2024
|
01:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يجدد دعوة سكان عدد من القرى في جنوب لبنان إلى عدم العودة إلى منازلهم
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يجدد دعوة سكان عدد من القرى في جنوب لبنان إلى عدم العودة إلى منازلهم
13/12/2024 09:56:46
13/12/2024 09:56:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يحذّر اللبنانيين من الانتقال إلى عدد من القرى الجنوبية
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يحذّر اللبنانيين من الانتقال إلى عدد من القرى الجنوبية
13/12/2024 09:56:46
13/12/2024 09:56:46
Lebanon 24
Lebanon 24
في تطور جديد.. الجيش الاسرائيلي يستهدف القرى الجنوبية من داخل الاراضي اللبنانية
Lebanon 24
في تطور جديد.. الجيش الاسرائيلي يستهدف القرى الجنوبية من داخل الاراضي اللبنانية
13/12/2024 09:56:46
13/12/2024 09:56:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير جديد من الجيش الاسرائيلي لسكان الجنوب
Lebanon 24
تحذير جديد من الجيش الاسرائيلي لسكان الجنوب
13/12/2024 09:56:46
13/12/2024 09:56:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر عن المطران بولس يازجي... هل عُثِرَ عليه حيّاً في سجن عدرا؟
Lebanon 24
خبر عن المطران بولس يازجي... هل عُثِرَ عليه حيّاً في سجن عدرا؟
05:47 | 2024-12-12
12/12/2024 05:47:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن الـ50 دولاراً المزورة... إليكم هذا التوضيح
Lebanon 24
بشأن الـ50 دولاراً المزورة... إليكم هذا التوضيح
10:10 | 2024-12-12
12/12/2024 10:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أغنى عائلات العالم لهذا العام.. 3 عائلات عربية ضمن المراتب الأولى
Lebanon 24
أغنى عائلات العالم لهذا العام.. 3 عائلات عربية ضمن المراتب الأولى
13:00 | 2024-12-12
12/12/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غادر سوريا... باسل خياط يكشف لأوّل مرّة: كنت مطلوباً من المُخابرات السوريّة
Lebanon 24
غادر سوريا... باسل خياط يكشف لأوّل مرّة: كنت مطلوباً من المُخابرات السوريّة
06:13 | 2024-12-12
12/12/2024 06:13:35
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتقلتها المخابرات... مُعلمة مفقودة في سوريا منذ 40 عاماً هذه قصّتها
Lebanon 24
اعتقلتها المخابرات... مُعلمة مفقودة في سوريا منذ 40 عاماً هذه قصّتها
07:32 | 2024-12-12
12/12/2024 07:32:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
02:26 | 2024-12-13
"قسد": "الاحتلال التركي" استهدف سد تشرين بشكل مباشر بالطيران المسيّر وأحدث فيه أضراراً خطيرة
02:25 | 2024-12-13
قوات سوريا الديمقراطية في بيان: قوات مجلس منبج العسكري تُفشل جميع هجمات "مرتزقة الاحتلال التركي" على سد تشرين وجسر قرقوزاق
02:19 | 2024-12-13
الجيش الإسرائيلي: دمرنا متفجرات محلية الصنع وصادرنا أسلحة وأموالا مرتبطة بتمويل الإرهاب في الضفة الغربية
02:19 | 2024-12-13
الجيش الإسرائيلي: اعتقلنا نحو 50 فلسطينيا في الضفة الغربية خلال الأسبوع الماضي
01:58 | 2024-12-13
وزير الدفاع الإسرائيلي: هناك حاجة أمنية كبيرة للتمسك بقمة جبل الشيخ بسبب الوضع في سوريا
01:53 | 2024-12-13
وزير الدفاع الإسرائيلي: أوعزت للجيش بالاستعداد للبقاء في قمة جبل الشيخ طوال أشهر الشتاء
فيديو
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
23:54 | 2024-12-10
13/12/2024 09:56:46
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
13/12/2024 09:56:46
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
13/12/2024 09:56:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24