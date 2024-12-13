21
o
بيروت
22
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
2
o
بشري
16
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
بلينكن: ناقشت مع نظيري التركي ضرورة مواصلة الجهود لإبقاء تنظيم داعش تحت السيطرة
Lebanon 24
13-12-2024
|
03:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: بلينكن يؤكد خلال اجتماعه مع أردوغان ضرورة ضمان قدرة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش على مواصلة تنفيذ مهمته الحيوية
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: بلينكن يؤكد خلال اجتماعه مع أردوغان ضرورة ضمان قدرة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش على مواصلة تنفيذ مهمته الحيوية
13/12/2024 12:22:12
13/12/2024 12:22:12
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية التركي: أبلغت بلينكن أن الأولوية لمنع خطر داعش والعمال الكردستاني
Lebanon 24
وزير الخارجية التركي: أبلغت بلينكن أن الأولوية لمنع خطر داعش والعمال الكردستاني
13/12/2024 12:22:12
13/12/2024 12:22:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أوستن: اتّفقت مع نظيري التركي على العمل لضمان أن الوضع في سوريا لا يهدّد جهود هزيمة تنظيم الدولة
Lebanon 24
أوستن: اتّفقت مع نظيري التركي على العمل لضمان أن الوضع في سوريا لا يهدّد جهود هزيمة تنظيم الدولة
13/12/2024 12:22:12
13/12/2024 12:22:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بلينكن في اتصال مع نظيره التركي: لضرورة خفض التصعيد في سوريا
Lebanon 24
بلينكن في اتصال مع نظيره التركي: لضرورة خفض التصعيد في سوريا
13/12/2024 12:22:12
13/12/2024 12:22:12
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر عن المطران بولس يازجي... هل عُثِرَ عليه حيّاً في سجن عدرا؟
Lebanon 24
خبر عن المطران بولس يازجي... هل عُثِرَ عليه حيّاً في سجن عدرا؟
05:47 | 2024-12-12
12/12/2024 05:47:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن الـ50 دولاراً المزورة... إليكم هذا التوضيح
Lebanon 24
بشأن الـ50 دولاراً المزورة... إليكم هذا التوضيح
10:10 | 2024-12-12
12/12/2024 10:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أغنى عائلات العالم لهذا العام.. 3 عائلات عربية ضمن المراتب الأولى
Lebanon 24
أغنى عائلات العالم لهذا العام.. 3 عائلات عربية ضمن المراتب الأولى
13:00 | 2024-12-12
12/12/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غادر سوريا... باسل خياط يكشف لأوّل مرّة: كنت مطلوباً من المُخابرات السوريّة
Lebanon 24
غادر سوريا... باسل خياط يكشف لأوّل مرّة: كنت مطلوباً من المُخابرات السوريّة
06:13 | 2024-12-12
12/12/2024 06:13:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لأزمة قلبية مفاجئة.. وفاة "عملاق" الشاشة والمسرح عن عمر 63 عاما (صورة)
Lebanon 24
تعرّض لأزمة قلبية مفاجئة.. وفاة "عملاق" الشاشة والمسرح عن عمر 63 عاما (صورة)
02:12 | 2024-12-13
13/12/2024 02:12:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
05:19 | 2024-12-13
آلاف السوريين يتجمعون في باحة الجامع الأموي في دمشق قبيل صلاة الجمعة (أ.ف.ب)
05:07 | 2024-12-13
إستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين قرب منتزه البلدية في غزة (سكاي نيوز)
05:00 | 2024-12-13
يستقبل في هذه الاثناء قداسة الحبر الاعظم البابا فرنسيس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في حاضرة الفاتيكان
04:48 | 2024-12-13
الكرملين: سننتظر خطوات ملموسة من ترامب لتحقيق السلام
04:46 | 2024-12-13
الكرملين: تصريحات ترامب تتوافق تماما مع مواقفنا
04:45 | 2024-12-13
الجيش الروسي: موسكو شنت ضربات "كثيفة" على أوكرانيا ردا على استخدام كييف صواريخ أتاكمس ضد روسيا
فيديو
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
23:54 | 2024-12-10
13/12/2024 12:22:12
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
13/12/2024 12:22:12
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
13/12/2024 12:22:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24