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وزير الخارجية التركي: أبلغت بلينكن أن الأولوية لمنع خطر داعش والعمال الكردستاني

Lebanon 24
13-12-2024 | 03:17
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