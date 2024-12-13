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بلينكن يطالب تركيا بالتأثير على حماس لإنجاز صفقة التبادل ووقف النار في غزة

Lebanon 24
13-12-2024 | 03:40
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