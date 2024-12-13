الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً: التغيّرات في سوريا فتحت نافذة أمام إمكان التقدّم في القضيّة للسعي بكلّ الجهود من أجل معرفة مصير هؤلاء أيًّا كان

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