الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً: نأمل بذل الجهود لتوفير الدعم اللازم للهيئة لأجل القيام بمهامها وتسليم الهيئة كافة البيانات المتوافرة لا سيما التقارير والمستندات بالاضافة إلى توفير الدعم المادي واللوجستي الطارئ

Lebanon 24