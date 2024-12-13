السفير المصري علاء موسى: الرئيس المقبل يجب ان يحمل معه مواصفات معينة تسهل عمله فالمطلوب منه أمور عدة ينبغي ان يتعامل معها وان يكون لديه تكاتف من القوى السايسية (الجديد)

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