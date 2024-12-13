Advertisement

أخبار عاجلة

مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا: "تحديات كثيرة" أمام تحقيق الاستقرار في سوريا (سكاي نيوز)

Lebanon 24
13-12-2024 | 05:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يرسل طائرة مساعدات إنسانية في إطار "جسر جوي" إلى سوريا (سكاي نيوز)
lebanon 24
13/12/2024 22:57:33 Lebanon 24 Lebanon 24
"سكاي نيوز" عن مصادر بالإدارة السّياسية التابعة لهيئة تحرير الشام: سيتم حل الأجهزة الأمنية في سوريا وإلغاء قوانين الإرهاب
lebanon 24
13/12/2024 22:57:33 Lebanon 24 Lebanon 24
"نحن مع الشعب".. سفير سوريا لدى الأمم المتحدة يكشف "تعليمات الفصائل"
lebanon 24
13/12/2024 22:57:33 Lebanon 24 Lebanon 24
"سكاي نيوز" عن مصادر الحكومية الأردنية: نتابع الأوضاع المتسارعة في سوريا والتقارير المتعلقة بالرئيس السوري
lebanon 24
13/12/2024 22:57:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:43 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:11 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:51 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:51 | 2024-12-13
15:43 | 2024-12-13
15:35 | 2024-12-13
15:26 | 2024-12-13
15:22 | 2024-12-13
15:21 | 2024-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24