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الإدارة الكردية لشمال وشرق سوريا: نعد حاليا لمرحلة لقاءات وحوار مع الفصائل في دمشق لتوحيد الآليات والجهود (الشرق)

Lebanon 24
13-12-2024 | 05:40
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