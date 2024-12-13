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النائب نعمة افرام من معراب: ناقشنا طريقة الدخول في اعادة اعمار لبنان ومسؤوليات الرئيس المقبل ومشروعي هو إعادة بناء مؤسسات الدولة مع الغطاء السياسيّ لوقف العدوان

Lebanon 24
13-12-2024 | 06:49
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