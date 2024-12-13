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رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عقب لقائه البابا فرنسيس: الوحدة الوطنية لا تزال تميّز وطننا وشعبنا رغم كل الظروف والتطورات

Lebanon 24
13-12-2024 | 07:10
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