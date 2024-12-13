ميقاتي عقب لقائه البابا فرنسيس: متمسكون بالعيش الواحد وبدور لبنان الرسالة في المنطقة وكذلك بالوجود المسيحي الذي هو ضمانة لوحدة لبنان، أرضاً وشعباً

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