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ميقاتي عقب لقائه البابا فرنسيس: متمسكون بالعيش الواحد وبدور لبنان الرسالة في المنطقة وكذلك بالوجود المسيحي الذي هو ضمانة لوحدة لبنان، أرضاً وشعباً

Lebanon 24
13-12-2024 | 07:11
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